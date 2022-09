Tijdschriftomslag met Meghan uitgesteld uit respect voor Queen

Het Amerikaanse vakblad Variety heeft de cover van de komende editie uitgesteld. Meghan, de vrouw van prins Harry, zou op de omslag staan en dat vindt het blad vanwege het overlijden van koningin Elizabeth niet gepast. “Uit respect” voor de dood van de Queen worden de fotoshoot en het bijbehorende achtergrondartikel verplaatst naar een latere datum, meldt het tijdschrift.

Meghan is een van de vrouwen die Variety eert in de jaarlijkse Power of Women-editie, net zoals bijvoorbeeld Oprah Winfrey, Hillary Clinton en Elizabeth Olsen. Of een van hen nu de plaats van Meghan inneemt op de cover, is niet bekend.

De hertogin van Sussex zou eind deze maand ook naar een evenement voor de Power of Women-editie komen in Los Angeles. Dat heeft ze afgezegd.