Tonight Show hint op interview met Harry en Meghan

Het lijkt erop dat het langverwachte interview van The Tonight Show met Meghan er volgende week toch gaat komen. Het Amerikaanse praatprogramma van presentator Jimmy Fallon hint op Twitter op een gesprek met Meghan en haar man prins Harry.

“Raad eens wie er volgende week hun talkshowdebuut gaan maken? We geven jullie een hint”, luidt het bericht op de account van The Tonight Show. De tweet wordt afgesloten met twee emoji’s: een kroon en een pak, dat laatste zou kunnen verwijzen naar de serie Suits waarin Meghan te zien was.

Tv-zender NBC kondigde vorige maand kort op de website aan dat Meghan te gast zou zijn op 7 december. Het bericht werd gelijk verwijderd en een woordvoerder liet aan de Daily Mail weten dat er een fout was gemaakt, zonder verdere toelichting. Eerder werd gemeld dat ze in september zou komen, maar dat werd geannuleerd vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Mochten de Sussexes volgende week donderdag inderdaad langsgaan bij Fallon, dan valt het interview op de dag van het verschijnen van het tweede deel van hun Netflixdocumentaire. In de serie, waarvan donderdag de eerste drie afleveringen uitkwamen, praten Harry en Meghan onder meer over hoe ze hebben geleden onder de vele belangstelling van de media. De ‘agressieve’ Britse paparazzi zijn volgens de prins en zijn vrouw een van de belangrijkste motivaties voor hun terugtreden binnen het koningshuis.