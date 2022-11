Tony Blair noemt nieuw seizoen The Crown ‘complete onzin’

De voormalige Britse premier Tony Blair heeft uitgehaald naar de makers van de Netflix-serie The Crown. Volgens hem is het komende vijfde seizoen totaal niet waarheidsgetrouw. “Het zal geen verrassing zijn dat dit complete onzin is”, laat zijn woordvoerder aan The Telegraph weten.

In de nieuwe reeks zou te zien zijn dat toenmalig prins Charles Blair voor zich probeert te winnen om zijn toekomst te beschermen en de weg vrij te maken voor een huwelijk met Camilla.

Eerder uitte Blairs voorganger John Major ook al kritiek op de serie omdat Netflix de gebeurtenissen in de serie als feiten presenteert terwijl het om fictie gaat. Hij noemde onder meer een scène waarin Charles een gesprek heeft met Major waarin het aftreden van de koningin ter sprake komt. Ook vond Major de verhaallijnen “zeer kwetsend” voor de koninklijke familie, die volgens hem nog rouwt om het overlijden van koningin Elizabeth.

Vanwege de aanhoudende kritiek besloot Netflix een disclaimer toe te voegen aan het vijfde seizoen, dat vanaf volgende week te zien is.