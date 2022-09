Tot uur voor uitvaart vloog er een valk door Westminster Abbey

Tot ongeveer een uur voor het begin van de uitvaartceremonie van koningin Elizabeth vloog er een valk door Westminster Abbey. Het dier, genaamd Rufus, had de taak om andere vogels buiten het gebouw te houden, zegt valkenier Wayne Davis tegen Britse media.

De 15 jaar oude vogel patrouilleert sinds vorige in de kerk om onder meer duiven buiten de deur te houden en daarmee te voorkomen dat ze de uitvaartdienst verstoren.

Davis, die sinds 1998 in dienst is bij Westminster Abbey, zei dat de aanwezigheid van Rufus zo kort voor de dienst vooral uit voorzorg is geweest. “Meestal heeft Rufus bellen aan, maar die zijn te luidruchtig dus moest ik ze vandaag afdoen”, aldus de valkenier.