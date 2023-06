Tranen bij Charles en Camilla na winst op Royal Ascot

Koning Charles en koningin Camilla hebben hun eerste overwinning als koningspaar geboekt tijdens de paardenraces van de Royal Ascot. Donderdag zagen ze hoe hun paard Desert Hero als eerste over de finish kwam. Het leidde tot grote vreugde in de koninklijke loge, zagen Britse media. Op beelden is te zien dat Charles en Camilla een traantje wegpinken.

Charles had dan ook een grote glimlach op zijn gezicht toen hij even later Tom Marquand, de berijder van Desert Hero, en trainer William Haggas kon feliciteren. Het koninklijk paar nam vervolgens de bijbehorende trofee in ontvangst uit handen van de hertog van Kent.

De overwinning kreeg voor Charles en Camilla waarschijnlijk extra lading vanwege het feit dat koningin Elizabeth een vaste bezoeker van Royal Ascot was en gedurende haar leven veel met de paardenraces bezig was. Zara Tindall, de dochter van Charles’ zus prinses Anne, denkt dat Elizabeth trots zou zijn geweest.

Zegeaantal koningin Elizabeth

“Het is nieuw voor hen. Net als alle eigenaren die hier een paard hebben, hebben ze een droom en het vervullen ervan is ongelooflijk”, zei Tindall tegen ITV.

Charles en Camilla hebben overigens nog een lange weg te gaan om Elizabeth te overtreffen. Zij won maar liefst 24 keer op de Royal Ascot.