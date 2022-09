Trudeau ‘met pijn in het hart’ vernomen van dood Elizabeth

De Canadese premier Justin Trudeau laat weten “met pijn in het hart” te hebben vernomen van het “overlijden van de langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II”. “Ze was een constante aanwezigheid in ons leven – en haar dienstbaarheid aan de Canadezen zal voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land blijven”, aldus de premier op Twitter.

Volgens Trudeau zullen Canadezen zich de “de wijsheid, het medeleven en de warmte” van de koningin “herinneren en koesteren”. De Britse vorst is nog altijd het officiële staatshoofd van Canada.