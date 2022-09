Trudeau: rol van monarchie staat niet ter discussie in Canada

De Canadese premier Justin Trudeau heeft aan de vooravond van de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II gezegd dat de rol van de monarchie niet ter discussie staat in Canada. De Britse monarch is het officiële staatshoofd in Canada en in het land gaan stemmen op om die constructie te veranderen. Volgens Trudeau is dat “geen prioriteit en zelfs niet iets dat ik overweeg”.

Trudeau, die momenteel is Londen is om maandag de begrafenis van de Queen bij te wonen, deed de uitspraken in een interview met Radio-Canada. Sinds de dood van de Britse koningin Elizabeth op 8 september is de discussie over de rol van het Britse koningshuis in Canada opgelaaid. Volgens een steekproef van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Global News wil 58 procent van de Canadezen een referendum over de toekomst van de monarchie. Vorig jaar lag dat percentage nog 5 procent lager.

In het interview met de Canadese zender zegt Trudeau dat hij het “geen goed idee vindt om zo’n ingrijpende verandering aan te brengen”. Hij noemt de monarchie “een van de beste en meest stabiele systemen ter wereld”.