Truss naar Buckingham Palace voor afscheid als premier

Liz Truss heeft dinsdag afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Na haar laatste kabinetsoverleg verklaarde ze voor Downing Street 10 dat het een “enorme eer” is geweest om het land te leiden. Daarna vertrok ze naar Buckingham Palace om haar ontslag aan te bieden aan koning Charles.

Truss sprak de media precies zeven weken geleden ook toe, toen ze formeel was aangewezen als opvolger van Boris Johnson. Ze verklaarde dinsdag dat het een eer was geweest om premier te zijn in een periode waarin werd gerouwd om het overlijden van koningin Elizabeth en waarin Charles het nieuwe staatshoofd werd.

Charles ontvangt dinsdag ook Rishi Sunak, die maandag werd gekozen als leider van de conservatieve regeringspartij en dus automatisch ook als nieuwe premier. Het staatshoofd zal de oud-minister van Financiën vragen een regering te vormen.