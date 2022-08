Tuinen landgoed Sandringham bijna volledig uitgedroogd

De gevolgen van de aanhoudende droogte en hitte zijn ook te zien aan Sandringham, het landgoed van koningin Elizabeth in Norfolk. De tuinen zijn volledig uitgedroogd en een groot deel van het gras is bruin geworden, is te zien op luchtfoto’s van de Britse Daily Mail.

Norfolk, in het westen van Engeland, kampt net als grote delen van het land met extreme droogte als gevolg van hoge temperaturen en een gebrek aan regen. Hoewel er in de regio geen verbod geldt om tuinen te sproeien, heeft Sandringham er zo te zien voor gekozen water te besparen. Bepaalde stukken van het 8000 hectare grote landgoed kleuren nog wel groen. De rijen heggen rondom de ingang en de lange tuin aan de noordkant van het huis lijken de afgelopen tijd wel te zijn besproeid.

Bezoekers van het landgoed wordt gevraagd alert te zijn op branden en die direct te melden. Ook mag er niet gebarbecued worden.

De koningin is momenteel zelf niet in Norfolk, zij verblijft voor haar jaarlijkse vakantie in Balmoral in Schotland. Daar zijn de temperaturen een stuk minder hoog, rond de 23 graden.