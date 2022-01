Twitteraccount prins Andrew verdwenen

De Britse prins Andrew heeft amper een week nadat hij zijn koninklijke titels verloor zijn accounts op verschillende sociale media opgeschort. Twittergebruikers die het account van de 61-jarige Andrew @thedukeofyork proberen te bereiken, worden begroet met de boodschap “dit account bestaat niet”.

Naast het Twitteraccount is ook het YouTube-kanaal van Andrew niet meer te bereiken. Zijn accounts op Instagram en Facebook bestaan nog wel, maar daar zijn sinds november 2019 geen nieuwe berichten meer op geplaatst. Toen kondigde Andrew aan dat hij zijn openbare functies zou neerleggen.

Tegen prins Andrew loopt een misbruikzaak die is aangespannen door de inmiddels 38-jarige Virginia Giuffre. Ze beschuldigt de prins ervan dat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener drie keer zou hebben misbruikt. Eerder deze maand oordeelde de rechter in New York dat de zaak doorgezet mag worden.

Andrew draagt momenteel nog wel de titel van hertog van York, maar inmiddels gaan er stemmen op om ook die titel van hem af te nemen. Zo vindt bijvoorbeeld Rachael Maskell, parlementariër voor kiesdistrict York Central, dat Andrew niet langer hertog van haar stad genoemd moet worden vanwege de misbruikzaak die tegen hem loopt.