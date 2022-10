UEFA legt Celtic boete op om spandoek dat dood Elizabeth bespotte

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Schotse club Celtic een boete van 15.000 euro opgelegd omdat supporters vorige maand provocerende spandoeken toonden. Daarop stonden verwensingen aan het adres van het Britse koningshuis.

Celtic-fans ontrolden de spandoeken in Warschau tijdens de Champions League-wedstrijd van de Schotse club tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. Daarop stond onder meer “Fuck the crown”. De UEFA oordeelt nu dat de boodschap op het spandoek “niet geschikt was voor een sportevenement”.

Enkele dagen na het duel met Sjachtar Donetsk zongen Celtic-fans voorafgaand aan de Schotse competitiewedstrijd tegen St. Mirren door een eerbetoon aan de overleden Britse koningin Elizabeth heen. Terwijl het publiek in het stadion een minuut lang klapte, zong een deel van de fans “klap in je handen als je de koninklijke familie haat”.