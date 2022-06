Uitkomst onderzoek naar vermeende pesterijen Meghan niet gedeeld

Het onderzoek dat een onafhankelijke partij deed naar vermeende pesterijen van Meghan in het Britse paleis is afgerond, meldt The Sunday Times. Als gevolg hiervan zouden bepaalde “beleidslijnen en procedures” bij personeelszaken worden verbeterd, melden bronnen aan de krant. Het is echter niet duidelijk wat de precieze uitkomst van het onderzoek is, aangezien dit wegens privacyredenen niet wordt gedeeld.

De echtgenote van prins Harry werd door twee medewerkers van het Britse koningshuis beschuldigd van pesterijen. Het verhaal kwam in maart vorig jaar aan het licht en Buckingham Palace schakelde een extern advocatenkantoor in om het te onderzoeken. Jason Knauf, die voor de Sussexes werkte, diende echter al in 2018 een klacht in. Hij omschreef het gedrag van Meghan toen als “totaal onaanvaardbaar”. De hertogin van Sussex ontkent de beschuldigingen.

Of de hertogin van Sussex inderdaad medewerkers heeft gepest, is dus niet duidelijk. Volgens de krant zal de uitkomst “niet in het openbaar worden gedeeld” om de betrokkenen te beschermen en de – toch al enigszins moeizame – relatie tussen Harry en Meghan en het paleis in stand te houden. Dit maakt dat sommige deelnemers nogal teleurgesteld zijn omdat zij het gevoel hebben dat het onderzoek op deze manier “in de doofpot” wordt gestopt.