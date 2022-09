Uitvaart Elizabeth stelt Brits transportnet op de proef

De staatsbegrafenis van koningin Elizabeth stelt het Britse transportstelsel maandag zwaar op de proef en heeft de reisplannen van veel mensen sterk beïnvloed. Meer dan honderd vluchten zijn geannuleerd van en naar de Londense luchthaven Heathrow.

Boven het centrum van Londen en Windsor Castle, waar ’s avonds de bijzetting van de koningin is, mag tijdens de ceremonies niet gevlogen worden. In de 15 minuten voor en na de twee minuten stilte aan het einde van de dienst en tijdens de ceremonie op Windsor Castle later in de middag zal er daarom niet worden opgestegen of geland.

De Londense metro blijft een uur langer open dan normaal. De ondergrondse zal tot dinsdag 01.00 uur plaatselijke tijd op de meeste lijnen rijden om mensen in staat te stellen veilig te reizen in de Britse hoofdstad. Geplande afsluitingen van snelwegtrajecten rond de metropool zijn uitgesteld tot na de staatsbegrafenis.

In Londen worden honderdduizenden belangstellenden verwacht. Door schade aan de bovenleiding kwam het treinverkeer op een belangrijke spoorlijn richting Windsor tot stilstand. Duizenden mensen zullen nu waarschijnlijk de ceremonie in de stad ten westen van Londen missen, aldus treinexploitant South Western Railways, die zich verontschuldigt bij de getroffenen.