Uitvaart koningin Elizabeth trekt 25 miljoen Britse kijkers

Britten hebben maandag massaal op televisie gekeken naar de uitvaart van koningin Elizabeth. Naar de live-uitzendingen op BBC One, BBC Two en ITV keken gezamenlijk 25 miljoen mensen.

Volgens de BBC werd een piek van 25,3 miljoen kijkers bereikt om 12.25 uur lokale tijd. Op dat moment werd de kist van Elizabeth na de dienst uit de Westminster Abbey gedragen.

Het is niet de best bekeken koninklijke gebeurtenis. Naar de begrafenis van prinses Diana keken in 1997 meer dan 32 miljoen Britten.

In Nederland werd de staatsbegrafenis ook veel aangezet op tv. De uitzendingen op NPO 1 en NPO 2 trokken ieder ruim 1,4 miljoen kijkers. Naar de registratie van RTL Z keken 61.000 mensen.