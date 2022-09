Uitvaart koningin Elizabeth zal te zien zijn bij de NOS

De uitvaart van de Britse koningin Elizabeth zal live te volgen zijn bij de NOS. Dat laat een woordvoerder van de omroep zaterdag weten aan het ANP.

De staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth is op maandagochtend 19 september in Westminster Abbey in Londen. Het staatshoofd overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in Schotland. Haar lichaam wordt dinsdag overgebracht naar Londen.

Details over de uitzending rondom de uitvaart van de Britse vorst worden in de loop van de week bekendgemaakt door de omroep.