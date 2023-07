Us Weekly: Harry en Meghan overwegen verhuizing naar Malibu

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan mogelijk verhuizen. Us Weekly meldt op basis van een bron dat de twee overwegen om naar Malibu te verkassen.

De hertog en hertogin van Sussex wonen momenteel in Montecito (Californië) met hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet maar zijn terloops op huizenjacht in de buurt van Malibu, zo’n 110 kilometer dichter bij Los Angeles. “Ze houden van hun leven daar maar het voelt een beetje afgelegen en verwijderd van de stad”, aldus de bron. De insider zegt ook dat er nog niets besloten is over een definitieve verhuizing.

Harry en Meghan vertrokken in januari 2020 naar Noord-Amerika nadat ze kenbaar hadden gemaakt een stap terug te willen doen uit het Britse koningshuis. In eerste instantie woonden ze in het huis van acteur Tyler Perry voordat ze verhuisden naar hun huidige woning. Daarvoor verbleef het paar korte tijd op Vancouver Island in Canada.