Veel felicitaties voor jarige koningin Elizabeth

Koningin Elizabeth wordt donderdag overspoeld met felicitaties voor haar 96e verjaardag. Via social media laten honderden mensen een berichtje achter voor de jarige Britse koningin.

Ook de koninklijke familie zelf deelt gelukwensen. Op het algemene account van de familie, dat vooral gebruikt wordt voor updates rondom koningin Elizabeth, wordt een foto gedeeld van een 2-jarige prinses Elizabeth. “Toen, in 1928, verwachtte men niet dat ze koningin zou worden, en dit jaar viert de koningin haar platina jubileum – een primeur in de Britse geschiedenis”, staat erbij. Ook prins Charles en Camilla delen foto’s van Elizabeth door de jaren heen, waaronder een zwart-witfoto van haar met een jonge Charles.

Prins William en zijn vrouw Catherine wensen de koningin een fijne verjaardag en noemen haar “een inspiratie voor zovelen in het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de rest van de wereld”.

Ook premier Boris Johnson laat van zich horen. Hij haalt een memorabel moment aan uit de regeringsperiode van Elizabeth: de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Tijdens het festijn was de Queen in een filmpje te zien met James Bond-acteur Daniel Craig. In de video haalt hij haar per helikopter op en brengt haar naar het stadion. Een dubbelgangster van de koningin sprong vervolgens samen met Bond live uit de helikopter om per parachute in het stadion te landen. Het leverde de vorstin een staande ovatie op en miljoenen mensen wereldwijd waren getuige van het moment. “Dat liet weer het unieke vermogen van de koningin zien om mensen in vreugdevolle harmonie samen te brengen”, zegt Johnson in een video op Twitter.