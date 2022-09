Veel muziek bij uitvaart had bijzondere betekenis voor Elizabeth

Veel muziekstukken die gespeeld werden bij de uitvaartplechtigheid van koningin Elizabeth werden gekozen vanwege de bijzondere betekenis voor zowel de vorstin als voor Westminster Abbey. Een van de liederen was The Lord’s My Shepherd, dat ook al ten gehore werd gebracht op Elizabeths huwelijk met prins Philip in 1947 in dezelfde kerk.

Het lied O Taste and See werd geschreven door Ralph Vaughan Williams voor de kroningsceremonie van de koningin in 1953, die ook plaatsvond in Westminster Abbey. Williams’ as is bijgezet in de beroemde abdij.

De hymne Love Divine, All Loves Exceeding werd gezongen op het huwelijk van de kleinzoon van de koningin, prins William, met prinses Catherine in 2011.

Veel van de muziek voor de dienst in Windsor later maandag is van de hand van componist William Henry Harris, die ook organist was van de kapel tussen 1933 en 1961. Hij zou de koningin als kind piano hebben leren spelen.