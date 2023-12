Veelbesproken exemplaar van boek Eindstrijd geveild voor 143 euro

Het exemplaar van het boek Eindstrijd van de Britse auteur Omid Scobie waarmee royaltyjournalist Rick Evers eind november in het nieuws kwam, is zaterdag geveild voor 143 euro. Evers ontdekte begin deze maand dat alleen de Nederlandse vertaling de namen bevatte van de Britse royals die hadden gesproken over de huiskleur van de toen nog ongeboren prins Archie. Omdat in eerste instantie de Nederlandse vertalers hier de schuld van kregen, besloot Evers het boek te veilen en de opbrengst te doneren aan de Auteursbond, die opkomt voor auteurs die onder vuur liggen.

“Het bedrag had nooit hoog genoeg kunnen zijn, voor de stress die de vertalers hebben moeten doorstaan doordat de auteur ze onterecht in een wereldwijde mediastorm liet belanden”, reageert Evers op de opbrengst, die wat hem betreft wel wat hoger had mogen zijn. Het boek is gekocht door iemand uit Spanje, die anoniem wenst te blijven. Via Evers laat deze persoon wel weten waarom het boek gekocht is. “Omdat die ‘verboden’ uitgave een roddelschandaal veroorzaakte rond de toch al turbulente relatie tussen de hertog en hertogin en de koninklijke familie”, aldus de koper.

De Nederlandse vertaling van Endgame, zoals de titel van het origineel luidt, werd eind vorige maand wereldnieuws toen Evers zijn ontdekking deelde op X, voorheen Twitter. In zijn exemplaar stond namelijk dat het koning Charles was die zich zorgen zou hebben gemaakt over de huidskleur van de toekomstige zoon van Harry en Meghan en dat het prinses Catherine was die zich met dat gesprek had bemoeid.

Auteur Scobie, die eerder het boek Finding Freedom over Harry en Meghan schreef en banden zou hebben met het stel, noemde het verschil in RTL Boulevard die dag “een vertaalfout”. De Nederlandse uitgeverij Xander Uitgevers haalde het boek na de ontdekking van Evers direct uit de handel. The Times meldde later op gezag van bronnen bij de Britse agent dat er twee versies van het boek naar Nederland waren gestuurd: eentje met de passage over de huidskleur van Archie en eentje zonder. Ook Scobie beweerde dat later in een column. Inmiddels ligt er een nieuwe versie van Eindstrijd in de winkels, waarbij nog meer passages zijn aangepast ten opzichte van de eerste vertaling.