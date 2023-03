Verrassende komst Harry zorgt voor extra aandacht rechtszaak

De Britse prins Harry heeft maandag de gehele zittingsdag in een rechtszaak tegen uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) bijgewoond. Zijn verrassende aanwezigheid leverde veel extra aandacht voor de zaak op. Volgens Sky News stond gedurende de dag een grote menigte op de stoep van het hooggerechtshof in Londen.

Bij zijn vertrek zwaaide de jongste zoon van koning Charles naar de fans en verslaggevers voordat hij in zijn wachtende auto stapte. Harry woonde de zaak bij met zijn advocaat David Sherborne. Hij had een waterflesje bij zich en een notitieboekje waarin hij af en toe aantekeningen maakte.

De advocaten van ANL haalden tijdens de zaak enkele documenten aan die namens de hertog van Sussex waren ingediend. Daarin zou Harry hebben gezegd dat hij “achterdocht en paranoia” voelde door bepaalde artikelen van de tabloids van de uitgever. Ook had de prins er “pijnlijke herinneringen” aan.

Harry spande de zaak aan met onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley. De drie beweren dat de maker van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy heeft geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren. Ook zou er afluisterapparatuur in auto’s en huizen zijn geplaatst.

Het is niet duidelijk of prins Harry langer in het Verenigd Koninkrijk blijft.