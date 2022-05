Virgil van Dijk krijgt hand van prins William

De Nederlandse voetballer Virgil van Dijk heeft prins William de hand geschud. Dat gebeurde zaterdag voor de start van de Engelse FA Cup Final. Het is gebruikelijk dat een lid van het koninklijk huis aan de spelers van beide elftallen wordt voorgesteld.

Er was enig boegeroep in het volle Wembley-stadion in Londen toen aangekondigd werd dat William de ‘meet and greet’ zou doen. De royal werd eerst voorgesteld aan de spelers van Chelsea. Daarna mocht Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson de spelers van zijn team voorstellen.

Nadat de prins alle spelers en de Duitse coaches Thomas Tuchel en Jürgen Klopp een hand had gegeven werd het volkslied gespeeld. Ook toen was er boegeroep, maar dat kwam omdat de zangeres die de hymne mocht zingen uit Manchester komt.

Voor de wedstrijd begon, maakten de spelers een gezamenlijke foto met de vlag van Oekraïne waarop het woord PEACE (vrede) te lezen was.

William zal na de wedstrijd de FA Cup uitreiken aan de winnaar.