Vlaggen niet meer halfstok in VK, rouwperiode voorbij

De vlaggen in het Verenigd Koninkrijk hangen niet langer halfstok. De periode van rouw is voor de Britten vanaf deze dinsdag, een dag na de uitvaart van koningin Elizabeth, afgelopen.

De Britse vorstin werd maandag in besloten kring begraven in de King George VI Memorial Chapel in Windsor.

De koninklijke familie houdt de periode van rouw nog wat langer aan. Bij hen geldt die tot zeven dagen na de uitvaart. Op koninklijke gebouwen blijft de vlag tot 27 september 08.00 uur lokale tijd halfstok.