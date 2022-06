Vliegtuig Queen breekt landing af vanwege bliksem

Het privévliegtuig van koningin Elizabeth heeft dinsdag de landing in Londen moeten afbreken vanwege een onweersbui, zo meldt de Britse krant The Sun. De Britse vorstin was opgestegen in Aberdeen en zou landen in Londen toen het toestel vanwege noodweer een doorstart moest maken.

Een woordvoerder van Buckingham Palace heeft bevestigd dat de vlucht van Elizabeth de landing afbrak vanwege de bliksem en benadrukte dat er geen veiligheidsrisico’s waren, aldus The Sun. De vlucht van de koningin vertrok rond lunchtijd vanaf de luchthaven van Aberdeen, waar de Queen de voorgaande dagen had doorgebracht op Balmoral Castle, het zomerverblijf van de Britse koninklijke familie.

De anderhalf uur durende vlucht zou moeten landen op RAF Northolt in Noord-West Londen. De piloot werd echter door bliksem, hevige regen en hagel gedwongen weer het luchtruim te kiezen tijdens de landing. Het toestel cirkelde ongeveer een kwartier boven Noord-Londen tot het veilig genoeg werd geacht om een tweede landingspoging te ondernemen. Nadat Elizabeths vlucht veilig was geland, werd ze per auto naar Windsor Castle gebracht. Donderdag beginnen de feestelijke activiteiten voor het platina jubileum van de vorstin, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit.