Voedselverspillingsproject van Charles kent 700.000 pond toe

Het door koning Charles gelanceerde project tegen voedselverspilling heeft meer dan 700.000 pond toegekend aan 33 organisaties die zich daarvoor inzetten. Dat heeft het Coronation Food Project vrijdag bekendgemaakt.

Het project werd vorig jaar in het leven geroepen ter ere van de 75e verjaardag van Charles. Het Coronation Food Project wil voedselverspilling in het Verenigd Koninkrijk verminderen door bijvoorbeeld overgebleven voedsel dat anders weggegooid zou worden aan goede doelen te doneren. Deze kunnen het dan verdelen onder hulpbehoevenden.

“De behoefte aan voedsel is net zo’n reëel en urgent probleem als voedselverspilling”, zei de koning destijds. “Als we een manier vinden om het gat hiertussen te dichten, dan zouden we twee problemen tegelijk aanpakken. Om mijn 75e verjaardag te vieren, is het mijn grootste wens dat het Coronation Food Project een praktische manier vindt om dat te doen.”