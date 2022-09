Voormalig regeringsleider Blair: we zullen haar missen

Tony Blair, die in 1997 premier werd, zei bedroefd te zijn door het overlijden van de Britse koningin. “We zullen haar missen. Ze was de persoon die meer dan wie ook ons land samenbracht, ons in aanraking bracht met onze betere aard, de personificatie van alles wat ons trots maakt Brits te zijn. We hebben niet alleen onze vorstin verloren maar de matriarch van onze natie”.

Theresa May, regeringsleider in de periode 2016-2019, zei dat het heengaan van Elizabeth haar in rouw heeft gedompeld. “Het was de eer van mijn leven haar te dienen als minister-president. Ze werd gerespecteerd en bewonderd, niet alleen door haar eigen volk maar ook ver buiten onze familie van naties. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar familie. God save the King”.