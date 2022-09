Voormalige premiers ‘zeer bezorgd’ over gezondheid Elizabeth

Verschillende voormalige Britse premiers hebben hun zorgen geuit over de gezondheidstoestand van koningin Elizabeth. De 96-jarige koningin wordt momenteel onder medisch toezicht gehouden, omdat artsen zich zorgen maken om haar gezondheid, zo meldde Buckingham Palace.

David Cameron, tussen 2010 en 2016 premier van het Verenigd Koninkrijk, schrijft op Twitter “zeer bezorgd te zijn over het nieuws van Buckinham Palace”. “Ik stuur mijn oprechte gedachten en gebeden naar Hare Majesteit de Koningin en de koninklijke familie in deze zorgwekkende tijd.” Tony Blair, die tussen 1997 en 2007 minister-president was, deelde een bericht van dezelfde strekking.

Boris Johnson en Theresa May, in de afgelopen jaren premiers van het Verenigd Koninkrijk, hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

In de zeventig jaar dat Elizabeth op de Britse troon zit, heeft ze al vijftien premiers langs zien komen. De meest recente daarvan is Liz Truss, die dinsdag werd aangesteld als premier.