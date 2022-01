Vriendin en assistente van Elizabeth overleden

Koningin Elizabeth heeft afscheid moeten nemen van een trouwe assistente en goede vriendin. Een paar dagen na kerst overleed Lady Farham op 90-jarige leeftijd, melden Britse media.

Lady Farham was vanaf 1987 de Lady of Bedchamber, oftewel de persoonlijke assistent van de koningin. Ook vergezelde ze Elizabeth regelmatig tijdens autoritjes naar bepaalde gelegenheden. Elizabeth en Lady Farham zouden zo veel tijd samen hebben doorgebracht, dat ze ook goede vriendinnen waren.

Een bron dichtbij de koningin zegt tegen The Telegraph dat het “erg triest” nieuws voor Elizabeth is. “Iedereen hield van Lady Farham, ze was een grappige en een hele leuke vrouw.”