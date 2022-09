Wachtrij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth gesloten

Mensen kunnen in Londen niet meer aansluiten in de wachtrij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth. De Britse regering meldt zondagavond even na 23.30 uur op Twitter dat er geen capaciteit meer is en de rij daarom gesloten is voor nieuwkomers.

De autoriteiten roepen mensen op “niet te proberen alsnog in de rij te gaan staan”. Er staat personeel langs de route om hier toezicht op te houden.

De kist van de koningin, die op 8 september op 96-jarige leeftijd overleed, ligt sinds woensdag in Westminster Hall. Vele duizenden maakten van de gelegenheid gebruik om hun eer te bewijzen aan hun vorst, urenlang in de rij staand in een kilometerslange rij. De openbare vertoning van de kist eindigt maandagochtend.