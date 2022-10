Wassen beeld koning Charles in Londen beklad met taart

Activisten van Just Stop Oil hebben maandag in Madame Tussauds in Londen het wassen beeld van koning Charles beklad met taart. Op Twitter werd een filmpje van de daad gedeeld.

Te zien is hoe een man en een vrouw, getooid in een shirt met daarop de tekst Just Stop Oil, een taart in het gezicht van de koning smeren. De groep wil dat de Britse regering alle nieuwe olie- en gasvergunningen stopzet. De Metropolitan Police laat weten dat de twee gearresteerd zijn.

Eerder bekladden leden van Just Stop Oil al schilderijen van Vincent van Gogh en Claude Monet met respectievelijk een blik tomatensoep en aardappelpuree.