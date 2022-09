Website Brits koningshuis op zwart na overlijden Elizabeth

De website van de Britse koninklijke familie is uit de lucht gehaald na het overlijden van koningin Elizabeth. Op Royal.uk is alleen nog de korte verklaring die donderdagavond werd gegeven te vinden. Daarboven staat, tegen een zwarte achtergrond, een foto van de pas gekroonde Elizabeth.

De website is “tijdelijk niet beschikbaar terwijl de nodige wijzigingen worden aangebracht”. Na het overlijden van Elizabeth op 96-jarige leeftijd is Charles automatisch koning. Ook zijn website, princeofwales.gov.uk, is “tijdelijk opgeschort na de aankondiging van het overlijden van hare majesteit koningin Elizabeth II”. Bezoekers worden doorverwezen naar Royal.uk.