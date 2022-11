West: gevoel over ’tampongate’ veranderd door opnames The Crown

Dominic West, die de toenmalige prins Charles speelt in de Netflix-serie The Crown, stelt dat zijn gevoel over het telefoongesprek tussen Camilla en Charles dat ’tampongate’ wordt genoemd is veranderd sinds de opnames van de scène. Volgens de Britse acteur voelde het gesprek als “twee geliefden van middelbare leeftijd die lief waren tegen elkaar”, schrijft The Guardian.

Met ’tampongate’ wordt een telefoongesprek tussen het huidige stel bedoeld uit 1989. De huidige koning Charles en koningin-gemalin Camilla waren destijds nog met iemand anders getrouwd. In het gesprek, dat door iemand werd opgenomen en verkocht aan een tabloid, hebben de twee het erover dat Charles graag nog dichter bij Camilla in de buurt zou willen zijn. Daarop bespreekt het duo dat Charles eigenlijk een tampon zou moeten zijn.

“Mijn herinnering ervan is dat het een beetje smerig en vies en gênant was”, zei West, maar tijdens en na de opnames voelde het vooral alsof de twee gewoon “lief” tegen elkaar waren. De 53-jarige acteur voelde na de opnames veel “sympathie” voor de zoon van koningin Elizabeth. “Als een van ons onze intieme telefoongesprekken terug zou zien in elke krant ter wereld, stel je voor hoe dat is. Stel je voor hoe vreselijk dat is. Het komt op je over als een vreselijke inbreuk op iemands privacy die niemand zou moeten meemaken.”

West stelde dat het veel “gemakkelijker” bleek voor hemzelf en Olivia Williams, die Camilla speelt in de Netflix-serie, om de scène uit te beelden.