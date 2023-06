William bedankt vertrekkende verdediger van favoriete voetbalclub

Prins William staat op sociale media stil bij het vertrek van voetballer Ashley Young bij zijn favoriete club Aston Villa. “Ash, bedankt voor de herinneringen”, schrijft William.

De club uit Birmingham maakte woensdag bekend het contract van de verdediger niet te verlengen. Young keerde in 2021 terug bij Aston Villa. Hij speelde van 2007 tot en met 2011 ook al bij die club.

Aston Villa is de favoriete club van William. De prins, die voorzitter is van de Engelse voetbalbond FA, woont geregeld wedstrijden bij. In maart ging hij nog langs bij het trainingscomplex van de club.