William ‘betreurt’ rol Verenigd Koninkrijk bij slavernij Jamaica

Prins William heeft in een speech op Jamaica gezegd dat hij de rol van het Verenigd Koninkrijk in het slavernijverleden van dat land “betreurt”. De hertog van Cambridge doet het Caribisch eiland samen met zijn vrouw aan in het kader van zestig jaar onafhankelijkheid van Jamaica en het platina jubileum van koningin Elizabeth, het officiële staatshoofd van het land uit het Britse Gemenebest.

De gouverneur van Jamaica organiseerde woensdagavond een diner voor de Cambridges. De Britse prins hield daar een toespraak waarin hij het slavernijverleden aanstipte. Eerder op de dag hadden lokale Jamaicanen nog gedemonstreerd tegen de komst van de hertog en hertogin. Zij veroordeelden de rol van het Verenigd Koninkrijk in het slavernijverleden en vonden dat de royals niets te zoeken hebben op het onafhankelijke eiland.

William maakte in zijn speech geen excuses, maar zei wel de situatie te betreuren. “Ik ben het zeer eens met mijn vader, prins Charles, die vorig jaar op Barbados al zei dat de afschuwelijke wreedheid van slavernij voor altijd onze geschiedenis besmeurt. Ik betreur dat ten zeerste. Slavernij was afschuwelijk en het had nooit mogen gebeuren.”

De hertog en hertogin van Cambridge vertrekken donderdag naar de Bahama’s, de laatste stop van hun tour door de Cariben. Eerder waren ze al in Belize waar de lokale bevolking ook protesteerde tegen hun komst vanwege het slavernijverleden en het kolonialisme.