William, Charles en Camilla onderweg naar Elizabeth in Schotland

Prins William en zijn vader prins Charles zijn momenteel onderweg naar koningin Elizabeth in Schotland. Hun oma en moeder wordt momenteel onder medisch toezicht gehouden, omdat artsen zich zorgen maken om haar gezondheid, zo meldde Buckingham Palace donderdag.

De 96-jarige koningin verblijft momenteel in het Schotse Balmoral Castle, haar vakantieverblijf. Een woordvoerder bevestigde aan Britse media dat prins Charles en zijn vrouw Camilla onderweg zijn naar hun (schoon)moeder. De woordvoerder van prins William bevestigde over hem hetzelfde bericht.

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Ze is slecht ter been en loopt daarom al langere tijd met een wandelstok. Volgens Britse media zou de koningin een val hebben gemaakt, maar dat nieuws is niet bevestigd.