William en Catherine blij met Earthshot-optredens als Bastille

Prins William en prinses Catherine zijn blij met de vrijdag aangekondigde presentatoren en bands die hun opwachting maken bij de uitreiking van The Earthshot Prize op 7 november. Dat delen de prins en prinses van Wales zaterdag op X. Onder andere de Britse band Bastille geeft een optreden tijdens de uitreiking van de prijzen in Singapore.

“Geweldig om jullie allemaal aan boord te hebben'”, schrijft het stel bij een aankondigend bericht van de eerste namen van de line-up. “Het duurt niet lang meer Singapore!”

De Australische actrice Cate Blanchett is aanwezig, evenals onder anderen de Australische Robert Irwin. Hij is net als zijn in 2006 overleden vader Steve dierenverzorger en televisiepersoonlijkheid. Ook de Amerikaanse band OneRepublic treedt op tijdens de uitreiking.

The Earthshot Prize is door William in het leven geroepen en beloont initiatieven op het gebied van duurzaamheid. In totaal zijn er vijf winnaars, die allemaal een bedrag van 1 miljoen Britse pond (ruim 1,1 miljoen euro) winnen.