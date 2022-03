William en Catherine blikken terug op ‘geweldige dag’ in Kingston

De hertog en hertogin van Cambridge genieten momenteel volop van hun bezoek aan Jamaica. Op Twitter laten William en Catherine weten dinsdag “een geweldige dag” te hebben beleefd in de hoofdstad Kingston.

De Cambridges gingen naar de wijk Trench Town, waar onder anderen reggaelegende Bob Marley heeft gewoond. William en Catherine omschrijven de wijk daarom als “de geboorteplaats van de reggaemuziek in het hart van Kingston”.

Op foto’s is te zien dat de hertog en hertogin diverse activiteiten ondernamen. Samen met de lokale bevolking maakten ze muziek, poseerden ze bij een beeld van Bob Marley en schudden ze vrolijk handen. Ook namen ze plaats in de bobslee van het Jamaicaanse bobsleeteam en trapte William een balletje mee op een voetbalveld.

Het paar doet het Caribische eiland aan in het kader van zestig jaar onafhankelijkheid en het platina jubileum van koningin Elizabeth, die nog altijd formeel het staatshoofd is van het land uit het Gemenebest. Hun komst werd niet overal goed ontvangen, getuige de lokale protesten in Belize en Jamaica vanwege het koloniale verleden van het Verenigd Koninkrijk.