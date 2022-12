William en Catherine blikken terug op ‘vrolijke avond’ in Londen

Prins William en prinses Catherine kijken terug op een “vrolijke avond” in Westminster Abbey in Londen. Daar vond donderdagavond een speciale kerstdienst plaats om de in september overleden koningin Elizabeth te herdenken. Op Instagram plaatsen de prins en prinses van Wales foto’s van de dienst.

“Een vrolijke avond in Westminster Abbey voor de Together At Christmas-kerstdienst”, schrijven William en Catherine bij het bericht. Op een van de foto’s zijn de twee met hun twee oudste kinderen George en Charlotte lopend richting de kathedraal te zien. Op een andere foto schudt koning Charles een geestelijke de hand en op weer een ander beeld is te zien hoe de familie op de eerste rij in de kerk zit met op de achtergrond een versierde kerstboom.

Prinses Catherine kwam met het idee om de herdenkingsdienst Together At Christmas voor de overleden Queen te organiseren. Tijdens de dienst werd stilgestaan bij het overlijden van Elizabeth en bij haar waarden en principes. Ook waren er optredens van bekende Britse sterren als Craig David en Samantha Barks.