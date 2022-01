William en Catherine doen eerste werkbezoek van het jaar samen

William en Catherine hebben woensdagochtend hun eerste gezamenlijke werkbezoek van dit jaar gedaan. Prins William en de hertogin van Cambridge bezochten het vondelingenmuseum in Londen, waarvan Catherine sinds 2019 beschermvrouwe is.

Het is heerlijk om er weer in het @FoundlingMuseum te zijn”, schrijft het stel op hun Twitterpagina, “en om te zien hoe ze blijven helpen om het leven van jonge mensen te veranderen. Maar ook om te horen waar jonge mensen die pleeggezinnen verlaten in de loop der jaren mee te maken hebben gehad, ook tijdens de pandemie.”

Het stel ging met een mondkapje op het museum binnen en sprak met verscheidene zorgexperts, schrijft de Britse krant Daily Mirror. Ze hadden het onder meer over de uitdagingen waarmee jonge mensen die pleeggezinnen verlaten te maken krijgen. Ook sprak het echtpaar met jonge mensen die zelf uit pleeggezinnen komen, om te begrijpen welke uitdagingen zij tegenkomen.

The Foundling Museum behandelt de geschiedenis van het in 1793 opgerichte Foundling Hospital, de eerste liefdadigheidsinstelling van het Verenigd Koninkrijk. Catherine bezocht het museum ook in 2017 en in 2019.