William en Catherine doneren aan onderzoeksfonds zieke podcaster

De hertog en hertogin van Cambridge hebben een donatie gedaan aan het onderzoekfonds van de terminaal zieke Britse podcastmaakster Deborah James, die aan darmkanker lijdt. Op twitter schrijven William en Catherine dat dat ze erg verdrietig zijn, maar verheugd om via haar fonds bij te kunnen dragen aan onderzoek naar de ziekte.

“Af en toe verovert iemand het hart van de natie met haar levensvreugde en vasthoudend verlangen om iets terug te geven aan de samenleving. @bowelbabe is een van die speciale mensen”, schrijven prins William en Catherine woensdag op Twitter. “Haar onvermoeibare inspanningen om het bewustzijn over darmkanker te vergroten en het stigma van behandeling te beëindigen, zijn inspirerend.”

Het Bowelbabe-fonds, vernoemd naar de online naam van James, werd maandag gelanceerd nadat James bekend had gemaakt dat ze in de laatste fase van haar leven is beland. James maakte sinds 2016 voor de BBC een podcast over haar ziekte. In You, Me and the Big C besprak ze aan kanker gerelateerde zaken als haaruitval, tips over financiën en hoe je met je omgeving praat over de ziekte. De BBC meldt dat er inmiddels meer dan 3 miljoen Britse pond is opgehaald, omgerekend zo’n 3,5 miljoen euro.

Het fonds zal samenwerken met onder meer het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Royal Marsden in Londen. Prins William is beschermheer van dat ziekenhuis, waar James ook is behandeld.