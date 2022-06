William en Catherine gearriveerd in Wales voor jubileumviering

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn gearriveerd in Wales, waar zij aanwezig zullen zijn bij meerdere evenementen om het zeventigjarig troonjubileum van Koningin Elizabeth II te vieren.

“We zijn aangekomen in Wales”, schrijven William en Catherine op Twitter. “We kijken ernaar uit om te zien hoe jullie het platina jubileum vieren in Cardiff Castle.” De hertog en hertogin van Cambridge zullen meerdere mensen uit Wales ontmoeten die betrokken zijn bij de viering van het platina jubileum.

Donderdag begonnen de festiviteiten met de militaire parade Trooping the Colour, waar Elizabeth ook bij was. Vanwege haar broze gezondheid moest de Queen vrijdag verstek laten gaan bij een dankdienst in de kathedraal St. Paul in Londen. Zaterdag laat de monarch ook een paardenrace aan zich voorbij gaan. Vanwege haar gezondheid laat Buckingham Palace steeds kort van tevoren weten of Elizabeth aanwezig zal zijn bij een evenement of niet.