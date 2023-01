William en Catherine helpen bij voedselbank en controleren fruit

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag de vrijwilligers van de voedselbank Windsor Foodshare ontmoet en geholpen. De prins en prinses van Wales schudden verschillende vrijwilligers de hand en kregen van hen te horen hoe zij te werk gaan bij de voedselbank.

Tijdens gesprekken konden William en Catherine vragen stellen over de projecten van de voedselbank, wat zij geregeld deden. Ook hielp het stel zelf mee om groenten en fruit dat was binnengekomen te controleren en om pakketten samen te stellen voor buurtbewoners, die later op de dag konden worden opgehaald.

Buurtbewoners die het niet breed hebben kunnen gratis eten ophalen bij Windsor Foodshare. “Windsor Foodshare biedt op korte termijn wekelijkse hulp qua houdbaar voedsel, brood, eieren, vers fruit en groenten, aan elk lokaal huishouden waar door een gebrek aan geld de kans bestaat dat iemand honger lijdt. Een keer per maand bieden we ook toiletartikelen en schoonmaakproducten aan”, is op de website van de organisatie te lezen.