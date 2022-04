William en Catherine horen ervaringen hulpverleners Oekraïne

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van het Disasters Emergency Committee (DEC), een overkoepelende groep van Britse liefdadigheidsinstellingen die geld inzamelen voor hulp bij humanitaire crises wereldwijd. De twee wilden meer te weten komen over de steun die het DEC levert aan mensen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne.

De hertog en hertogin van Cambridge spraken in Londen met onlangs teruggekeerde hulpverleners en luisterden aandachtig naar hun verhalen en ervaringen, zo is te zien op foto’s. Via een videoverbinding kwamen ze ook in contact met mensen die momenteel in Oekraïne zitten om mensen daar hulp te bieden. William wilde van hen graag weten wat ze allemaal meemaken en hoe het voor hen is om daar aan het werk te zijn.

Het DEC haalde onlangs al meer dan 300 miljoen euro op aan donaties, waarvan bijna 30 miljoen van de Britse overheid. Het geld wordt onder andere gebruikt voor voedsel, water, onderdak en medische hulp aan mensen in Oekraïne en de buurlanden. Als gevolg van het conflict hebben meer dan 11 miljoen mensen noodgedwongen hun huis verlaten, 4 miljoen van hen zijn gevlucht naar andere landen.