William en Catherine laten danskunsten zien in Belize

William en Catherine hebben zondag in Belize met de lokale bevolking gedanst. In een video op Twitter danst het stel, gekleed in het blauw, op de muziek van de lokale Garifuna-cultuur in kustplaats Hopkins.

Laura Cacho, een van de mensen die met William mocht dansen, vertelde aan het tijdschrift Hello! dat ze het goed naar haar zin had. “Het was zo spannend. Een droom die uitkwam!” De meningen over de vaardigheden van het koninklijke paar zijn verdeeld volgens het tijdschrift. Een aantal kinderen gaf aan dat “ze nog wel wat oefening kunnen gebruiken”.

Eerder op de dag brachten de hertog en hertogin van Cambridge een bezoek aan premier Johnny Briceno en zijn vrouw Rosanna Briceno. De premier gaf aan dat ze blij waren met de komst van William en Catherine in Belize. Op Twitter plaatste hij een foto van het viertal.

Ter viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth bezoeken William en Catherine in ongeveer een week tijd diverse Caribische landen. Na Belize bezoeken zij nog Jamaica en de Bahama’s.