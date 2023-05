William en Catherine maken rit met Elizabeth Line en tappen bier

Prins William en prinses Catherine hebben donderdag een ritje gemaakt met de Elizabeth Line, de metrolijn die vernoemd is naar koningin Elizabeth. De reis bracht de prins en prinses van Wales uiteindelijk naar de Dog and Duck, een pub in de Londense wijk Soho. Hier tapte William een speciaal voor de kroning van zijn vader gebrouwen biertje.

De Britse prins en prinses stapten op in Acton. Onderweg naar de bar sprak het prinselijk paar met medewerkers van de metrolijn over hoe zij zich voorbereiden op de kroning van zaterdag. Eenmaal aangekomen bij de pub, werden William en Catherine door een grote groep toeschouwers welkom geheten. In de Dog and Duck mocht de prins het allereerste biertje tappen van het nieuwe merk Kingmaker. De pale ale is speciaal voor de kroning van Charles en Camilla gebrouwen.

William tapte “de perfecte pint”, zei serveerster Bernie Kidson tegen Sky News. De prins zelf kan naar eigen zeggen altijd genieten van de sfeer in pubs. “Je hebt hier altijd de beste gesprekken. Je weet nooit wie je tegenkomt.” Ook maakte William nog een grapje over dat hij op moest passen voor hoeveel bier hij zou drinken voordat hij weer aan het werk moest.