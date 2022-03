William en Catherine na protesten ontvangen door premier Belize

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn in Belize ontvangen door premier Johnny Briceno en zijn vrouw Rosanna Briceno. Op het Twitter-account van Briceno is een foto geplaatst van het viertal samen. De eerste officiële activiteit die op de planning stond voor de prins en de hertogin van Cambridge werd geannuleerd wegens een protest tegen het bezoek.

“Namens onze regering en het land verwelkomen wij de hertog en hertogin van Cambridge,” schrijft de premier. Verder zegt hij dat het een groot genoegen is voor hem en zijn vrouw dat de Britse royals een bezoek brengen aan “onze prachtige natie”.

William en Catherine waren niet welkom in het dorp Indian Creek (Belize) waar ze een duurzame cacaoboerderij zouden bezoeken. In een video van het protest is te zien dat mensen boos met borden zwaaien, waarop teksten te zien zijn als ‘Prins William, verlaat ons land’. Het bezoek wordt door inwoners gezien als “kolonialisme”, omdat Belize eerst Brits Honduras was, een kolonie van het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zouden de dorpelingen verontwaardigd zijn dat de helikopter van William en Catherine op het plaatselijke voetbalveld zou landen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

Het stel bezoekt in ongeveer een week tijd diverse Caribische landen, ter viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Na Belize bezoeken zij nog Jamaica en de Bahama’s.