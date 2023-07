William en Catherine ontmoeten eerste baby van NHS

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdag stilgestaan bij het jubileum van de National Health Service (NHS). De Britse gezondheidsdienst bestaat woensdag 75 jaar.

Het paar deelde op sociale media een video van een speciale theepartij voor het jubileum. Daarin is te zien hoe William en Catherine een ontmoeting hebben met Aneira Thomas. Zij werd een minuut na middernacht geboren op dezelfde dag dat de gezondheidsdienst werd opgericht, en is zodoende de eerste baby die gesteund door de NHS ter wereld kwam. De 75-jarige is vernoemd naar Aneurin Bevan, oprichter van de NHS en toenmalig minister van Gezondheid.

In de video is ook te zien hoe William en Catherine helpen met het maken van cupcakes en de taart naar binnen dragen bij de feestelijke bijeenkomst. Aan het einde verschijnen de prins en prinses van Wales weer in beeld voor een persoonlijk bedankje. “We wensen iedereen een fijne 75e verjaardag van de NHS. Dank jullie voor alles wat jullie doen.”

In Londen vond woensdag ook een dienst plaats in Westminster Abbey ter ere van de NHS. Daar waren onder anderen Edward en Sophie, de hertog en hertogin van Edinburgh, bij aanwezig.