William en Catherine ontmoeten Tom Cruise bij Top Gun-première

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn donderdagavond bij de première van de nieuwe film Top Gun: Maverick in Londen. Daar hebben ze castleden ontmoet, onder wie hoofdrolspeler Tom Cruise, zo was te zien op video’s van Britse media.

Verscheidene Britse media delen beelden waarop de aankomst van William en Catherine op de rode loper op Leicester Square is te zien. Later op de avond ontmoet het paar ook regisseur Joe Kosinski.

De première is onderdeel van Royal Film Performance: een première van een belangrijke film waarbij standaard leden van het koninklijk huis aanwezig zijn. Top Gun: Maverick is de 72e editie van het koninklijke evenement. Voorgaande jaren werden onder meer premières van de films 1917, Spectre, The Hobbit: An Unexpected Journey en Casino Royale met de titel bestempeld.

In Top Gun: Maverick neemt Tom Cruise 36 jaar na Top Gun 1 opnieuw de hoofdrol van piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell op zich. In de nieuwe film moet hij een nieuwe lichting piloten trainen voor een speciale missie. Het langverwachte vervolg op de hit uit 1986 is door de coronapandemie meerdere keren uitgesteld en zou aanvankelijk al in 2019 uitkomen.