William en Catherine samen in radiospotje over mentale gezondheid

In het kader van de Mental Health Awareness Week, die maandag in het Verenigd Koninkrijk van start is gegaan, hebben prins William en zijn vrouw Catherine weer een radiospotje opgenomen om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Het is de eerste keer dat ze in de zogenoemde Mental Health Minute de enige sprekers zijn, maakte Kensington Palace maandag bekend. De afgelopen vijf jaar deden er ook altijd andere Britse beroemdheden mee.

Het spotje van een minuut wordt vrijdag op alle Britse radiozenders tegelijkertijd uitgezonden. Het thema van de campagne is dit jaar eenzaamheid, iets waar steeds meer mensen in het Verenigd Koninkrijk mee te maken hebben. Eenzaamheid heeft tijdens de coronapandemie een grote impact op het fysieke en mentale welzijn van mensen gehad, aldus de hertog en hertogin van Cambridge.

Vorig jaar waren onder anderen profvoetballer David Beckham, zangeres Anne-Marie en tv-kok Jamie Oliver samen met William en Catherine te horen in het spotje.

De Mental Health Awareness Week vindt dit jaar voor de 21e keer plaats. Door diverse organisaties wordt stilgestaan bij het belang van geestelijke gezondheid.