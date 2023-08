William en Catherine trots op winst Britse vrouwenelftal

Prins William en prins Catherine zijn trots op het Britse dameselftal. De vrouwen wonnen maandag met penalty’s de wedstrijd tegen Nigeria. Het team is daarmee door naar de kwartfinale.

“Goed gedaan, Lionesses! Het was een zware strijd, maar nu zijn we door naar de kwartfinales. Veel succes”, schrijft het paar op Twitter bij de uitslag.

De gehele wedstrijd bleef het 0-0. Uiteindelijk wonnen de Britse vrouwen, nadat ook in de verlenging niet gescoord werd, de penaltyreeks met 4-2. In de kwartfinale spelen de Britten tegen Colombia of Jamaica, die het dinsdag in de kwartfinale nog tegen elkaar op moeten nemen.