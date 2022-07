William en Catherine verwacht bij EK-finale vrouwenvoetbal

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zullen dit weekend naar alle waarschijnlijkheid aanwezig zijn bij de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De wedstrijd, waarin Engeland in ieder geval een van de finalisten is, wordt zondag gespeeld in het Wembley Stadion in Londen.

Hoewel het paleis nog niets heeft bevestigd, gaan Britse royaltykenners er al vanuit dat de Cambridges de voetbalfinale tegen Frankrijk of Duitsland bij zullen wonen. De grote vraag die daarbij nog wél openstaat is of zij hun kinderen mee zullen nemen. Eerder liet het prinselijk paar zich al eens ontvallen dat dochter Charlotte (7) groot fan is van de voetbalsport.

Prins William en Catherine namen oudste zoon George wel al eens mee naar een voetbalwedstrijd. Vorig jaar zat hij met zijn ouders in het publiek bij de EK-finale tussen Engeland en Italië.